Vorverkauf in Hilden gestartet : Unicef-Gala: Die Welt zu Gast in Hilden

So soll es auch in diesem Jahr wieder aussehen: Die Besucher lauschen in der restlos ausverkauften Stadthalle internationalen Künstlern. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der Vorverkauf für die Gala am ersten Dezemberwochenende startet an diesem Freitag. 40 Euro kosten die Karten. Dafür wird wieder einmal ein schillerndes Programm geboten. Der Erlös geht ohne Umwege an das Kinderhilfswerk.

50 Vorbestellungen sind bei der Stadt bereits eingegangen, auch bei der RP melden sich immer wieder Leser, die sich eine Karte für die Unicef-Gala sichern möchten: „Die Nachfrage ist riesig“, bestätigt Hildens Bürgermeister Claus Pommer. Jetzt also endlich die Nachricht: Der Vorverkauf beginnt – und zwar schon diese Woche. Ab Freitag, 8. Oktober, können die Tickets für die Gala am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Dezember, für 40 Euro das Stück bestellt werden (wie und wo steht im Infokasten).

Gala-Erfinder und Organisator Heribert Klein hat mal wieder ein beeindruckendes Programm auf die Beine gestellt und Künstler aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen in die Hildener Stadthalle eingeladen. Eine echte Herausforderung, denn langsam läuft die Veranstaltungsbranche wieder an. Die Künstler werden mit Anfragen überhäuft. „Daher ist es nicht so einfach, internationale Künstler für eine Benefizveranstaltung zu gewinnen“, sagt „Mr. Unicef“. Er hat es dennoch geschafft, nicht zuletzt wegen seiner jahrzehntelangen Kontakte zu einigen Musikern.

Info Kartenvorverkauf startet an diesem Freitag Der Vorverkauf der Karten startet am Freitag, 8. Oktober. Für die Unicef-Gala am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Dezember, stehen jeweils 600 Karten zur Verfügung. Ein Ticket kostet 40 Euro. Die Karten gibt es entweder per Mail an unicef2021@hilden.de oder telefonisch (montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr) unter der Nummer 02103 721109. Für den Gala-Abend gilt die 3G-Regel. „Sollte sich die Corona-Schutzverordnung bis zum Veranstaltungstermin ändern, sodass nur noch Geimpfte und Genesene zulässig sind, können die Karten zurückgegeben werden“, erklärt Organisator Heribert Klein. „Das Geld wird erstattet.“

Seit 39 Jahren gibt es die Unicef-Gala bereits in Hilden. Sie ist die älteste weltweit und fiel im vergangenen Jahr erstmals aus: Corona hatte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Pandemie sorgt auch in diesem Jahr für Einschränkungen: „Statt 720 Gäste können wir nur 600 pro Abend begrüßen“, erklärt Heribert Klein. Zudem gilt die 3G-Regel, Abstände müssen eingehalten werden.

Wer sich an diese Maßnahmen hält, erlebt eine stimmungsvolle und abwechslungsreiche Gala. Angekündigt haben sich unter anderem die Pop-Klassik-Formation „Appassionante“ aus Italien. „2021 eröffneten sie musikalisch die Filmfestspiele in Venedig sowie die Unicef-Jubiläumsgala Salzburger Land und die Wörthersee-Gala“, berichtet Heribert Klein. Ebenfalls mit an Bord: Die „wohl beste Musicaldarstellerin“ Kristina Love, die Hauptdarstellerin von „Tina Turner“. Stella Jones sang schon zweimal beim Eurovision Song Contest und bringt ihre Tochter Maima mit, die es bei The Voice Kids bis ins Finale geschafft hat. Die Südafrikanerin Zodwa Selele singt die Hauptrolle in Whoopi Goldbergs Sister Act und tritt ebenfalls in Hilden auf. Staatsoper-Sänger Rafael Fingerlos aus Wien gehört laut Heribert Klein zu den besten Baritonen der Welt. Gospel-Star Juanita Harris, Soul-Künstler Dennis Legree und Opernsängerin Bonita Hyman kommen auch wieder nach Hilden.

Von Musical über Soul bis hin zu Oper – Heribert Klein verspricht auch in diesem Jahr wieder ein glanzvolles und mitreißendes Programm und ein paar kurzweilige Stunden in der Stadthalle. Die Anreise und Unterbringung der Künstler sowie alle anderen Ausgaben decken laut Organisator Sponsoren ab, sodass der Eintrittspreis ungefiltert an Unicef weitergeleitet werden kann. In diesem Jahr geht das Geld nach Syrien. „Dort herrscht seit zehn Jahren ein schrecklicher Bürgerkrieg“, sagt Unicef-Sprecherin Claudia Berger. Viele Menschen und damit auch viele Kinder befänden sich auf der Flucht, leben seit zehn Jahren in Angst und Armut. Dort möchte Unicef helfen.

Heribert Klein denkt derweil nicht nur an das erste Dezemberwochenende 2021, sondern auch an 2022. „Ich hoffe, dass wir im kommenden Jahr ein großes Jubiläum feiern können – 40 Jahre Unicef-Gala.“ Dieser Geburtstag sei immer sein Ziel gewesen – und ein gebührendes Finale.

(tobi)