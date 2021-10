Schifffahrt in Düsseldorf : Steiger für Ausflugsschiffe bieten immer öfter Stromversorgung

Düsseldorf Lange Zeit liefen die Dieselgeneratoren, wenn Hotel- und Eventschiffe in Düsseldorf am Ufer festmachten. Jetzt gehen die Betreiber der Steiger einen neuen Weg.

Mehr und mehr Hotel- und Ausflugsschiffe können bei einem Halt in Düsseldorf von Land aus mit Strom versorgt werden. Die Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt (KD) hat jetzt mit ihrem Partner Rhein-Werke am Burgplatz den fünften elektrifizierten Steiger in Betrieb genommen. Ein weiterer liegt flussabwärts in der Nähe, drei Anlegestellen gibt es am Robert-Lehr-Ufer. Hinzu kommen schwimmende Anleger mit Landstromversorgung, die etwa von der „Bonner Personen Schiffahrt“ oder Rheincargo betrieben werden.