JVA Willich II : Strom aus rund 60 Solarmodulen versorgt den Offenen Vollzug

Willich Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW hat auf dem Dach der offenen Vollzugsanstalt JVA Willich II rund 60 Photovoltaik-Module installiert. Ein Großteil der erzeugten Energie wird vor Ort genutzt.

Mit der Anlage in Willich setzt der BLB den Photovoltaikausbau in der Region weiter fort. „Seit Oktober 2020 wurden bereits acht Photovoltaikanlagen auf Liegenschaften der Duisburger Niederlassung des BLB NRW errichtet, am Niederrhein zum Beispiel auf dem Finanzamt Kleve“, berichtet Armin Lövenich, Niederlassungsleiter in Duisburg. „Weitere Inbetriebnahmen von Anlagen werden noch bis zum Jahresende erwartet. Diese werden zum Teil sogar noch wesentlich mehr Strom als die Anlage in Willich produzieren.“ Das Energieprojekt in Willich ist ein regionaler Baustein der Solar-Initiative der Landesregierung. Das Landeskabinett hat beschlossen, die Zahl der Anlagen auf landeseigenen Liegenschaften wie Finanzämtern, Justizbehörden, Gefängnissen oder Polizeiwachen deutlich zu steigern, um das Ziel der klimaneutralen Landesverwaltung bis zumJahr 2030 zu erreichen. Am Niederrhein etwa werden aktuell weitere Anlagen in Geldern und Viersen geplant.