Ein Corona-Patient auf der Intensivstation : Inzidenzwert steigt im Kreis Viersen leicht an

Im Kreis Viersen wurden am Mittwoch 20 neue Corona-Fälle bekannt (Symbolfoto). Foto: dpa/Thomas Frey

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden am Mittwoch, 6. Oktober, 20 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 134 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 18 davon in Willich, elf in Grefrath, neun in Kempen und acht in Tönisvorst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

75 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Aus dem Evangelischen Altenzentrum Oedt wird ein Fall gemeldet, dort hat sich laut Kreis Viersen ein Mitarbeiter infiziert.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 24,1 auf 24,5. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 51,2.

In den sechs Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit insgesamt vier Personen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stationär behandelt. Eine befindet sich auf der Intensivstation, wird aber nicht beatmet.

(msc)