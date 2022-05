Umweltschutz in Krefeld : 21 städtische Gebäude erhalten PV-Anlagen mit Batteriespeicher

Krefeld Dezernentin Sabine Lauxen betont, dass Krefeld ein Förderpaket für private Klimaschutzmaßnahmen aufgelegt hat, von dem Bürger profitieren sollen.

„Darüber freuen wir uns sehr, denn die Förderung ist für uns gleichzeitig auch das Startsignal dafür, die Klimaneutralität der städtischen Gebäude anzugehen“, erklärt Rachid Jaghou, Betriebsleiter des ZGM. Krefeld hatte im Februar 2021 mit einem Beschluss im Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft festgelegt, dass die Stadt bereits im Jahr 2035, also zehn Jahre vor dem Bundesziel, klimaneutral sein möchte. Die energetische Optimierung und Sanierung der Gebäude stellt in diesem Rahmen ein wichtiges Feld dar. „Und für diese Auf- und Umrüstung sind Fördermittel notwendig“, so Jaghou. „Ohne Fördergelder kommen wir als Kommune nicht voran.“ Der Betriebsleiter weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass derzeit keine weiteren Förderanträge für Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden beim NRW-Ministerium entgegengenommen werden können. Zu groß war der Ansturm für diesen Fördergegenstand. Nachdem mehr als 480 Förderanträge mit einem Volumen von mehr als 50 Millionen Euro innerhalb von rund sechs Monaten eingegangen waren, hatte die Behörde Anfang des Jahres die Antragsstellung vorerst geschlossen.