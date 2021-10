Spendenlauf-Aktion in Anrath : Lise-Meitner-Gymnasium hilft zwei Schulen nach dem Hochwasser

Spendenlauf-Aktion in Anrath

Anrath Mit einer Spendenlauf-Aktion sammeln die Schüler aus Anrath Geld für die Hochwasser-Opfer. Sponsoren beteiligen sich mit einer Summe pro gelaufenem Kilometer.

Noch bis Anfang November sind die Schüler des Anrather Lise-Meitner-Gymnasiums (LMG) für die Flutopfer in der Eifel mit einer Spendenlauf-Aktion im Einsatz. Unter dem Titel „LMG – läuft“ laufen die Schüler von der fünften Klasse bis zur Q2 zur Unterstützung des Are-Gymnasiums und des Peter-Joerres-Gymnasiums in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Beide Schulen wurden durch die Flutwelle im Juli zerstört.

Nicola Manthey-Küllertz von der Fachgruppe Sport am Anrather Gymnasium hatte die Idee, die Schüler dieser beiden Gymnasien zu unterstützen. Es sind mehr als 350 Gymnasiasten, die über Nacht alles verloren haben, was sie zuvor besessen hatten. Eine Hilfsidee, die im LMG auf breite Zustimmung stieß. Zusammen mit dem Fachschaftskollegen Michael Daners entwickelte sie das Konzept sowie eine Präsentation für die Schüler des LMG, um die Lage an den beiden Gymnasien darzustellen.