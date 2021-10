Umzug am 9. November : Sankt Martin reitet wieder durch Anrath

Anrath Nachdem der Martinszug auch in Anrath wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, wird er in diesem Jahr wieder stattfinden. Das gab das Martinskomitee jetzt bekannt.

Als die Behördlichen signalisierten, dass die Martinszüge durchgeführt werden dürfen, entschied sich das Anrather Martinskomitee in seiner sehr gut besuchten Versammlung einstimmig für die Umsetzung eines Zuges. Breite Rückendeckung folgte von den Schulen sowie den Eltern. „Wichtig ist beim Zug einfach nur, dass sich alle, auch die Zuschauer am Straßenrand, an die Corona-Regeln halten. Eigenverantwortung ist gefragt, insbesondere beim Abstandhalten“, sagt Michael Dieker, der Vorsitzende des Martinskomitees. Er appelliert an die Vernunft aller.