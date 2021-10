Polizei sucht Angreifer : Duo attackiert Mann in Neersen mit Messer

Willich In Willich ist ein 51-jähriger Mann am Mittwoch von zwei Unbekannten angegriffen und mit einem Messer verletzt worden. Jetzt sucht die Kripo nach den Tätern.

Ein 51-jähriger Syrer aus Willich ist am Mittwoch in Willich von zwei unbekannten Männern angegriffen und mit einem Messer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Tat ereignete sich zwischen 17.15 und 17.30 Uhr auf einem Fußweg neben dem Parkplatz am Schloss Neersen am Rothweg.