Nach Hochwasser : Feuerwehr Dormagen will Fahrzeuge verschenken

Ein solches „Ziegler“-Fahrzeug wird verschenkt. Foto: Höhnert

Dormagen Im Hauptausschuss am Dienstag soll beschlossen werden, ob die Feuerwehr der Stadt Dormagen Fahrzeuge an Kollegen in Flutgebieten verschenkt.

Bei der Hochwasserkatastrophe im Juli dieses Jahres wurden nicht nur etliche Straßen, Häuser und Wege beschädigt, sondern auch eine Vielzahl an Fahrzeugen. Darunter auch einige Feuerwehrfahrzeuge. Auch die Fahrzeuge der Gemeinde Hellenthal und der Stadt Euskirchen trugen Schäden davon, daher will die Feuerwehr der Stadt Dormagen nun helfen. Im Hauptausschuss am heutigen Dienstag soll beschlossen werden, ob die Stadt zwei Feuerwehrfahrzeuge an die betroffene Gemeinde bzw. Stadt verschenkt.

„Aus eigener Erfahrung der Feuerwehr Dormagen lässt sich sagen, dass Beschaffungen von Feuerwehreinsatzfahrzeugen derzeit wesentlich länger als ein Jahr dauern“, heißt es von der Verwaltung. Daher möchte die Feuerwehr Dormagen die Gemeinde Hellenthal durch die Schenkung des Löschgruppenfahrzeuges „16/12 MAN/Ziegler“ und die Feuerwehr Euskirchen durch die Schenkung des Mannschaftstransportfahrzeuges „VW T5, NE-FW 3191“ unterstützen. Beide Fahrzeuge wären demnächst verkauft worden.

Erst vor wenigen Wochen wurden zehn neue Fahrzeuge der Feuerwehr Dormagen gesegnet, die Fahrzeuge, die abgegeben werden sollen, sind seit 1999 und 2009 im Besitz der Stadt Dormagen. „Für die Kameradinnen und Kameraden in Hellenthal und Euskirchen würde die Schenkung der Fahrzeuge eine deutliche Erleichterung der weiterhin schweren Situation nach der Flutkatastrophe darstellen“, heißt es. Bereits jetzt sind die Fahrzeuge in die Gebiete ausgeliehen und dort im Einsatz. Die Stadt würde bei einer Schenkung auf Erträge in einer Gesamthöhe von etwa 24.000 Euro bis 31.000 Euro verzichten, die bei einem Verkauf erzielt worden wären.

(kiba)