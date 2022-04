Ladepark Autobahnkreuz Hilden : Hier sinken die Preise für Strom

Roland Schüren wollte 2021 für die Grünen in den Bundestag einziehen, hat den Wahlkreis aber nicht direkt gewinnen können. Während des Wahlkampfs führte er den neuen Wirtschaftsminister Robert Habeck durch den Ladepark. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Während die Strompreise in ganz Deutschland explodieren, senkt Roland Schüren sie in seinem Ladepark für Elektroautos am Autobahnkreuz Hilden um rund 40 Prozent. Doch wie ist das eigentlich möglich?