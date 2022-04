Zweite Photovoltaik-Anlage bei der Solinger Stadtwerke-Tochter : Verkehrsbetrieb setzt erneut auf die Sonne

Solingen Die Bürger-Energie Solingen hat eine zweite Photovoltaik-Anlage für den Verkehrsbetrieb der Stadtwerke gebaut. Der so erzeugte Strom wird zum Eigenbedarf für den Betriebshof genutzt.

Es ist nicht die erste Anlage auf dem Betriebshof. Ein vergleichbares Solar-Kraftwerk ging bereits Mitte Juli 2019 auf dem Dach der Blechhalle in Betrieb, wie Rampe sagt. Diese Anlage weist eine Leistung von 99 Kilowatt-Peak auf. Damals wie jetzt wurde das Projekt durch die Zusammenarbeit mit der Bürger-Energie Solingen (BESG) ermöglicht. Die Genossenschaft investierte jeweils rund 85.000 Euro in den Bau der Anlagen. Der Betrieb von uns zwei Anlagen ermögliche es dem Verkehrsbetrieb nach eigenen Angaben, pro Jahr fast 90.000 Kilogramm CO 2 einzusparen.

Der Verkehrsbetrieb wiederum pachtet die Anlagen und kann dadurch „alle energiewirtschaftlichen Vorteile des Eigenverbrauchs nutzen“, wie das Stadtwerke-Unternehmen mitteilt, ohne zuvor eigenständige eine große Investition tätigen zu müssen. „Wir haben die Anlage von der BESG gepachtet, die wiederum hat das Dach, auf dem die Anlage installiert ist, von uns gepachtet“, sagt Silke Rampe. So lohne sich da Investment der BESG für beide Seiten. Günstiger als eingekaufter Strom sei es allemal, so Rampe. „Es geht aber natürlich schon darum, sauberen Strom selber vor Ort zu produzieren und so die Energiewende voranzubringen.“

Die beiden Photovoltaik-Anlagen auf dem Betriebshof des Verkehrsbetriebs sind zwei von insgesamt zwölf größeren Anlagen, die die Bürger-Energie in Solingen gebaut hat. Zweck der BESG ist nach eigenen Angaben „die Förderung und Realisierung von Projekten einer sicheren, dezentralen, ökologischen und preisgünstigen Energie- und Wasserversorgung in der Region“. Es gehe auch darum, regenerative Energie auszubauen. Der Bau und Betrieb von Solar-Kraftwerken auf stehe dabei zurzeit im Vordergrund, so die BESG. 2021 zählte die Genossenschaft zum Jahresende 324 Mitglieder, die mit ihren Anteilen an der BESG ein Geschäftsguthaben von 560.000 Euro aufbringen. Dieses Modell sei geeignet, um Solingerinnen und Solinger aktiv in die Energiewende einzubringen, sagt Uwe Asbach, Vorstandsmitglied der Bürger-Energie. „Die Genossenschaft bietet die Möglichkeit des persönlichen Engagements und der Bereitstellung von Ressourcen zur Finanzierung von realen Klimaschutzlösungen. Mit den Finanzmitteln, die uns die Genossenschaftsmitglieder zur Verfügung gestellt haben, konnten wir bisher in Solingen einen Solarkraftwerkspark von gut 600 Kilowatt-Peak aufbauen, mit dem über 500.000 Kilowattstunden Strom in Solingen produziert werden“, sagt Asbach. „Unser Ziel ist es, die Energiewende in Solingen voranzubringen.“