Erneuerbare Energie in Wermelskirchen : Photovoltaikanlagen entlang der A 1

Wermelskirchen Die CDU-Wermelskirchen will die Energiewende vor Ort beschleunigen. Mit einem Antrag soll sich die Verwaltung beschäftigen. In Goch an der A 57 gibt es schon eine großflächige Solaranlage auf einem Acker.

Die CDU-Wemelskirchen hat für sich jetzt erkannt, dass für die Energiewende in Deutschland die Photovoltaik von enormer Bedeutung ist. Der Ausbau von erneuerbarer Energie fördert die Unabhängigkeit von herkömmlicher Energie und fungiert als wesentlicher Aspekt für eine zukunftsfähige Energieversorgung, betont der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Stefan Leßenich in einer Presseerklärung. „Daher fordert die CDU-Wermelskirchen nun eine Prüfung von Möglichkeiten zur Installation von Photovoltaikanlagen auf Wermelskirchener Stadtgebiet entlang der Bundesautobahn 1, um die Energiewende vor Ort zu beschleunigen.‘‘ Damit meint die CDU großräumige Freiflächen-Anlagen oder auch Anlagen vertikal an Lärmschutzwänden. Das wird auch schon in Nordrhein-Westfalen praktiziert, so zum Beispiel in Goch an der A57.