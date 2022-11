Gewässerschutz in Neuss Runder Tisch für Feuchtbiotop

Solche Szenen sollen sich nicht wiederholen. Soweit herrscht in der Politik Einigkeit. Anders ist es allerdings bei dem Weg dorthin: Während die Fraktion „Linke/Tierschutz“ die Fische umsiedeln und ein Bewässerungskonzept erstellen will, ist dem CDU-Stadtverordneten Thomas Kaumanns wichtig, zuerst einmal Behörden und Politik sowie Naturschützer und Anwohner an einen Tisch zu bringen. „Ich möchte gerne alle Beteiligten zusammenbringen“, betont Kaumanns. An einem „Runden Tisch“ sollten Fachwissen und Informationen ausgetauscht und schließlich ein gemeinsamer Weg entwickelt werden. Nur dann, wenn alle Betroffenen eingebunden seien, so Kaumanns, „kann es eine gute und dauerhafte Lösung geben.“