Nach Geldautomatensprengung in Hoisten : Neusser SPD schimpft über „blamable“ Aufklärungsquote

Neuss Die NRW-Landesregierung müsse die Geldautomatensprengungen endlich in den Griff bekommen. Das fordern die Neusser Sozialdemokraten.

Die weitere Sprengung eines Geldautomaten in Hoisten am Dienstagabend ruft nun die SPD Neuss auf den Plan. „Neuss ist inzwischen ein Hotspot für Automatensprengungen geworden“, sagt der Neusser SPD-Vorsitzende Sascha Karbowiak. Die CDU-geführte Landesregierung müsse dieses Problem endlich in den Griff bekommen. „Die im Wahlkampf von der CDU angekündigte ‚Sonderkommission‘ gegen Geldautomatensprengungen ist bislang eine absolute Luftnummer“, kritisiert Karbowiak. In Neuss wurden alleine in diesem Jahr Geldautomaten an der Römerstraße in der Nordstadt, in Reuschenberg, Rosellerheide und Derikum gesprengt. Hinzu kommen weitere Sprengungen in den Nachbarstädten.