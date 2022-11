CDU Norf Beyens Alleingang - Hinweis auf neue Wählergruppe?

Im Bezirksausschuss wurde das irritiert bis belustigt zur Kenntnis genommen. Während Peter Ott (SPD) daran Anstoß nahm, dass Klinkicht seine Mitstreiterin im Antrag wieder als Stadtverordnete bezeichnete, wo sie das doch längst nicht mehr ist, stellt Erhard Demmer (Grüne) schon Spekulationen darüber an, ob sich in dieser Konstellation schon „der Beginn einer zukünftigen Wählergemeinschaft für die nächste Kommunalwahl“ zeige. Klinkicht quittiert das gelassen. Er sei ja jetzt parteilos – und mit Beyen habe er immer gut zusammengearbeitet. Deutlich mehr Gesprächsbedarf hatte da offenbar der CDU-Fraktionsvorsitzende Sven Schümann. Wenn sie unter den Norfer CDU-Politiker niemanden finde, der ihre Anträge unterstütze, solle sie sich an ihn wenden, fasst Beyen diese Aussprache zusammen. „Dann unterschreibt er selbst.“