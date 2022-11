Bilanz des Jahres 2021 vorgelegt Abfall-Menge ist in Neuss auf konstantem Niveau

Zu den Wertstoffen zählen Biotonnenabfälle, Baumschnitt sowie Laubsäcke, Wertstoffe aus dem Sammelsystem Gelbe Tonne/Gelber Sack, Altpapier, Glas, Elektronikschrott und Altkleider. Insgesamt hält die Stadt fest, dass die anfallende Abfallmenge relativ konstant ist. Denn von dem Jahr 2020 zu 2021 sei die anfallende Abfallmenge um 0,8 Prozent gefallen und das Aufkommen pro Einwohner relativ konstant. Dabei fiel insbesondere bei den Reststoffen die anfallende Sperrmüllmenge um 7,9 Prozent und der Straßenkehricht stieg um 5,9 Prozent. Bei den anfallenden Wertstoffen stieg die Menge in den vergangenen Jahren allerdings. So nahmen die erfassten Wertstoffe vom Jahr 2020 mit 153 Kilogramm pro Einwohner zum Jahr 2021 auf 155 Kilogramm pro Einwohner zu. Die über die Biotonne erfassten Mengen stiegen erneut an, sodass im Jahr 2021 pro Kopf 47 Kilogramm anfielen. Bei den Wertstoffen Gelbe Tonne/Gelber Sack und beim Glas schwanken die Mengen über die Jahre, sodass im vergangenen Jahr 24 Kilogramm pro Einwohner bei der Gelben Tonne/Gelber Sack und 21 Kilogramm pro Einwohner beim Glas eingesammelt wurden.