Neusser Elektrogeschäft schließt nach über 50 Jahren „Corona war zu viel für das Geschäft“

Zurückgegangen sei im Laufe der vergangenen Jahre auch die Anzahl der Mitarbeiter: „Wir waren einmal sechs“, erzählt Feiser. Inzwischen habe er nur noch einen einzigen Mitarbeiter. Diesen müsse er nicht entlassen, da er es geschafft habe, ihm einen neuen Arbeitsplatz bei der Firma Raddatz in Nievenheim zu sichern, mit der er zuvor bereits gut zusammengearbeitet habe. Einen Nachfolger für das Geschäft an der Bergheimer Straße 488 habe er nicht gefunden. Bereits vor 19 Jahren habe sein Vorgänger ihn lange darum bitten müssen, Radio Steinwartz zu übernehmen. Feiser selbst will nicht mehr arbeiten: „Ich möchte so viel machen, das ging ja, während ich hier selbstständig war, alles nicht“, so der 64-Jährige. Seinen Beruf habe er 47 Jahre lang gemacht.