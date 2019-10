Ensembles aus Neuss : Auf Tournee in Australien

Das Ensemble Sonare fliegt morgen nach Australien und hat dort zusammen mit dem Vokalensemble Cantus sieben Aufführungen. Foto: Sonare

Neuss Das Barockensemble Sonare und das Vokalensemble Cantus sind nach Melbourne eingeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die beiden Ensembles Sonare und Cantus begeben sich morgen auf große Reise: nach Australien. Die Musiker machen unter der Leitung ihres Gründers und Dirigenten Joachim Neugart auf eine Tournee, die sie nach Melbourne und Umgebung führt.

Im Programm haben die Neusser Musiker ein bereits in Neuss aufgeführtes Oratorium von Georg Friedrich Händel. Das Barockensemble Sonare folgt zusammen mit dem professionellen achtköpfigen Vokalensemble Cantus Neuss einer Einladung nach Down Under, um in Melbourne und Umgebung bei verschiedenen Festivals in sieben Aufführungen das Oratorium „Messiah“ zu präsentieren.

Anfang 2015 hatte sich das Barockensemble unter der künstlerischen Leitung von Joachim Neugart gegründet. Im Mittelpunkt des Interesses der Gruppe steht die Erarbeitung des Kantatenwerks von Johann Sebastian Bach. Sonare pflegt darüber hinaus das Spektrum konzertanter Instrumentalmusik des 18. Jahrhunderts. Die Instrumentalisten finden sich je nach Anforderung der Partitur in verschieden großen Besetzungen zusammen. Das Ensemble gab sein Debut im Januar 2015 in der Basilika Knechtsteden. Im Laufe des Jahres folgten Konzertverpflichtungen in Haus Lörick, Schloss Dyck und im Münster.

Im australischen Melbourne werden die Sänger und das Instrumentalensemble mit Händels „Messiah“ in der St. John’s Church, in Loreto Mandeville Toorak, in der St. Patrick Cathedral, in der Sorrento Anglican Church und in St. Philips Blackburn North auftreten. Die Rückkehr der beiden Ensembles ist für den 21. Oktober vorgesehen.

(NGZ)