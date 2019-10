Hundeschicksale in Neuss : Lucky & Co. – gestrandet im Tierheim

„Lucky“, ein dreijähriger Chihuahua-Rüde, lebt im Tierheim Bettikum. Foto: Georg Salzburg(salz)

Neuss Am Donnerstag ist Welthundetag, aber manche Vierbeiner haben wenig zu feiern. Plato, Lucky, Boogie und viele andere wurden von ihren Besitzern ausgesetzt. Im Tierheim Bettikum warten sie auf ein neues Zuhause. Ein Ortsbesuch.

Er gilt nicht nur als bester Freund des Menschen, sondern es gibt auch kaum ein anderes Tier, das seit so langer Zeit und so eng mit der Kulturgeschichte des Menschen verbunden ist: der Hund. In Deutschland ist er neben der Katze das beliebteste Haustier. Plato, Lucky und Boogie waren ebenfalls Haustiere – bis die Hunde ins Tierheim Bettikum kamen. Wie viele andere auch. „Zum Großteil sind es Hunde, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr gehalten werden können und schließlich abgegeben werden“, erklärt Monika Provaznik, Leiterin des Tierheims Bettikum. Ein häufiger Grund sei, dass die Hundehalter entweder erkranken oder eine Allergie bekommen.

Aber auch ein Umzug sei eine häufige Ursache, wenn beispielsweise neue Vermieter Tiere nicht dulden. Manche Halter könnten sich die Tiere aber auch einfach nicht mehr leisten. Ein Problem, insbesondere für die Tierheime, sei, dass sich viele Menschen die Tiere aus dem Internet oder in Tierschutzorganisationen wie in einem Katalog aussuchen. „Wenn ein Hund in einer Familie aufgenommen wird, stellt sie auch oft nach kurzer Zeit fest, dass das nicht funktioniert. Und dann kommen die Hunde zu uns“, sagt die 64 Jahre alte Tierheim-Leiterin.

Info Tierheim Bettikum hilft bei der Vermittlung Einrichtung Interessierte können die Hunde gegen eine Schutzgebühr von 320 Euro mitnehmen. Es gibt eine Probezeit von 14 Tagen, in der die neuen Besitzer sich mit den Vierbeinern vertraut machen können. Ebenfalls besuchen die Mitarbeiter des Tierheims das neue Zuhause der Hunde, um zu schauen, wo die Vierbeiner künftig hausen. Erst dann wird ein Vertrag zwischen den Haltern und den Verantwortlichen des Tierheims abgeschlossen. Alle Hunde sind kastriert, entwurmt, gechippt und geimpft, außer Welpen, die sind nicht kastriert. Kontakt Bei Tierheimleiterin Monika Provaznik, unter 02137 6672 oder via Mail an info@tierheim-bettikum.de

Von den insgesamt 22 Hunden gäbe es rund 17 Hunde, die bereits seit mehreren Jahren im Tierheim Bettikum leben. So auch Plato, ein Labrador-Doggen-Mix, der im Jahr 2013 geboren ist. Schon zum zweiten Mal wurde er von seinen Besitzern abgegeben. Sein Halter, der ihn vor rund drei Jahren vom Tierheim übernahm, musste ihn aus gesundheitlichen Gründen wieder abgeben. „Plato ist sehr freundlich und anhänglich“, sagt Provaznik. Dennoch empfiehlt sie die Vermittlung von Plato nur an hundeerfahrene Menschen, da Plato sich mit anderen Hunden nicht verstehe.

Lucky, ein Chihuahua, geboren im Jahr 2016, wurde ebenfalls abgegeben. Das Kleinkind der Familie, die sich für Lucky entschieden hatte, bekam eine Tierhaarallergie. Anders als bei Plato kommt Lucky mit Artgenossen ganz gut zurecht, solange sie ihn nicht bedrängen. Er sei ein freundliches und anhängliches Hündchen, erklärt Provaznik.

Boogie beispielsweise wurde zwar als Welpe vermittelt, aber kam dann nach rund zwei Jahren wieder zurück ins Tierheim, weil seine Besitzer nicht mehr mit ihm zurechtkamen. Aus diesem Grund weiß Boogie, wie es ist, in einer Familie mit Kindern zu leben. Nur auf fremde Menschen reagiere er etwas negativ, sagt Provaznik. Dennoch wäre er gut als Zweithund geeignet.

Die Schicksale der Vierbeiner sind sehr verschieden. So haben sie auch wenig Grund zur Freude. „Viele Menschen schaffen sich die Hunde zum Beispiel im Internet über Ebay an oder woanders her und wissen viel zu wenig über sie. Schlussendlich landen sie dann wieder bei uns“, sagt Provaznik. In den seltensten Fällen seien die Tierschutzorganisationen in der Lage, diese Tiere erneut unterzubringen. Auch seien oftmals die Pflegeplätze voll.