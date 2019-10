Behindertenhilfe in Neuss : Zehn Jahre Netzwerkarbeit im Zeichen der Inklusion

Die Behindertenhilfe der St.-Augustinus-Gruppe feiert runden Geburtstag. Dazu wurde jetzt ins Quirinus-Haus geladen.

Netzwerken“ bedeutet Verbindungen, Beziehungen und Kontakte knüpfen. Und genau das hat sich die Behindertenhilfe der St.-Augustinus-Gruppe vor mehr als zehn Jahren zur Aufgabe gemacht. Anlässlich eines Jahrzehnts gelebte und geförderte Inklusion sowie Netzwerkarbeit in Neuss, stießen sie am Donnerstag im Quirinus-Haus am Meertal 220 auf das runde Bestehen an.