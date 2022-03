Sonderkonzert vor der Tournee : Symphoniker reisen klimaneutral durch Spanien

Unter ihrem Chefdirigenten Adám Fischer gehen die Düsseldorfer Symphoniker auf Spanientournee. Zuvor geben sie ein Sonderkonzert in der Tonhalle.

Bevor die Düsseldorfer Symphoniker mit ihrem Chefdirigenten Adám Fischer Anfang April zu ihrer Spanientournee aufbrechen, bieten sie ihrem heimischen Publikum ein zusätzliches Konzert – mit dem Hauptwerk der Tournee. Man muss also nicht nach Madrid oder Barcelona reisen, um Mahlers Erste zu hören: Sie gibt es am 31. März, 20 Uhr, in der Tonhalle, zum Sonderpreis von 20 Euro. Die Einnahmen aus den Ticketverkäufen werden zur CO₂-Kompensation der Konzertreise genutzt.