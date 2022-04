Formel 1 : Vettel nach Crash Letzter in der Quali von Melbourne

Melbourne Das Comeback im Formel-1-Cockpit läuft für Sebastian Vettel weiterhin desolat. Im Abschlusstraining zum Großen Preis von Australien schlug der viermalige Weltmeister die Kontrolle in die Streckenbegrenzung ein, im anschließenden Qualifying war er der Langsamste.

Formel-1-Spitzenreiter Charles Leclerc geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Australien. Der Monegasse sicherte sich die Pole Position am Samstag in Melbourne in 1:17,868 Minuten und verdrängte Weltmeister Max Verstappen im Red Bull mit 0,286 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Knapp dahinter landete Sergio Perez im zweiten Red Bull auf Rang drei. Während sich auch in Down Under wieder ein Duell zwischen der Scuderia Ferrari und Red Bull abzeichnet, schaffte es Rekordweltmeister Lewis Hamilton im weiter zu schwachen Mercedes immerhin auf Rang fünf.