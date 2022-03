Drittes USA-Rennen : Formel 1 fährt ab 2023 auch in Las Vegas – unter Flutlicht

Las Vegas Die Formel 1 bekommt ein weiteres Rennen in den USA – und es dürfte spektakulär werden. In Las Vegas soll dann unter Flutlicht gefahren werden. Ab 2023 geht es los.

Die Formel 1 expandiert weiter in den USA und wird ab der Saison 2023 in Las Vegas ein drittes Rennen austragen. Dies gab die Königsklasse bei einer Pressekonferenz in der Glücksspiel-Metropole in der Nacht zu Donnerstag europäischer Zeit bekannt. Stattfinden soll der Grand Prix an einem Samstagabend im November als Nachtrennen. In Las Vegas waren bereits 1981 und 1982 zwei Formel-1-Rennen ausgetragen worden.