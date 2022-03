Trotz Raketen-Angriff : Formel 1 hält am Plan für das Rennen in Saudi-Arabien fest

Formel 1 hält am Plan für das Rennen in Saudi-Arabien fest

Update Dschidda Ein Raketen-Angriff schockt die Formel 1 in Saudi-Arabien. Der Sport gerät zur Nebensache, ins Fahrerlager zieht Angst ein. Die Rennserie setzt ihr Training für den Grand Prix fort. Das Rennen in Dschidda soll wohl dennoch stattfinden.

Der zweite WM-Lauf der Formel 1 soll trotz einer Explosion in der Nähe der Rennstrecke in Dschidda wie geplant am Sonntag (19 Uhr MESZ/Sky) stattfinden. Dies bestätigten die Formel 1 und der Automobil-Weltverband FIA am Samstagmittag (Ortszeit) "nach Gesprächen mit allen Teams und Fahrern".