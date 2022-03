Untersuchungsergebnis : Tod des früheren Fia-Präsidenten Mosley war Suizid

Der im vergangenen Mai verstorbene frühere FIA-Präsident Max Mosley hat sich selbst das Leben genommen. Nachdem er durch eine Krebsdiagnose erfahren hatte, dass er nur noch wenige Wochen zu leben hatte, soll sich der 81 Jahre alte Ex-Chef des Automobil-Weltverbands erschossen haben.

Zu dieser Erkenntnis kam eine Untersuchung am Westminster Coroner's Court in London. Demnach teilte Mosley seinem persönlichen Assistenten in der Nacht vor dem Suizid in seinem Londoner Haus seine Absicht mit und nahm anschließend eine letzte gemeinsame Mahlzeit mit seiner Frau ein. Zudem habe er einen Abschiedsbrief hinterlassen, teilte das Gericht mit. Der Brite soll zuvor unter "lähmenden Schmerzen" gelitten und erfahren haben, dass er nur noch eine "sehr begrenzte Lebenserwartung" habe.