Haas-Pilot im Streckenhospital : Schwerer Unfall von Mick Schumacher in der Qualifikation

Dschidda Das Qualifying zum Großen Preis von Saudi-Arabien ist von einem schweren Unfall von Mick Schumacher überschattet worden. Der Haas-Fahrer krachte bei hoher Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung.

Mick Schumacher hat bei seinem heftigen Unfall in der Formel-1-Qualifikation von Saudi-Arabien wohl keine schweren Verletzungen erlitten. Es gehe dem 23-Jährigen körperlich gut, er habe bereits mit seiner Mutter Corinna gesprochen, teilte ein Sprecher des Haas-Teams am Samstag in Dschidda mit. Schumacher war zuvor im Streckenhospital untersucht worden. Wahrscheinlich müsse er sich zur Vorsicht für weitere Tests in ein Krankenhaus begeben, hieß es.