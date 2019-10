Karneval in Neuss : „Jecke Talentprobe“ vor dem Aus?

Das Trio „Kurz vor knapp“ sorgte bei der „jecken Talentprobe“ in der Trafostation für Stimmung. Foto: Georg Salzburg(salz)

Neuss Format und Programm der dritten „jecken Talentprobe“, bei der es einen Auftritt beim Nüsser Ovend zu gewinnen gibt, kamen beim Publikum gut an. Aber es mangelt an Teilnehmern. Möglicherweise war es die letzte Auflage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Buchbauer und Klaus Niehörster

Der Raum in der Trafostation war gut gefüllt. Die Auftritte bei der „jecken Talentprobe“ für den Nüsser Ovend kamen beim Publikum auch gut an. Aber ob das Format im nächsten Jahr in eine vierte Auflage geht, ist fraglich. Jean Heidbüchel, Vorsitzender des Elferrats der Heimatfreunde Neuss, betont, dass man sich darüber intensiv Gedanken machen und in Ruhe eine Entscheidung treffen werde. Aber da ist ja auch noch das Bauchgefühl. Und auf das angesprochen, sagt Heidbüchel, dass man die jecke Talentprobe im nächsten Jahr „eher nicht“ wiederholen wird.

Das hat einen einfachen Grund: Es fällt zunehmend schwer, Talente zu finden, die an der Veranstaltung, bei der es einen Auftritt beim Nüsser Ovend zu gewinnen gibt, teilnehmen. Nur zwei Programmpunkte gab es jetzt. „Wir haben die Talentprobe nun zum dritten Mal gemacht. Vielleicht haben wir den Neusser Markt einfach abgegrast“, sagt Heidbüchel. „Und mit Chris Kaufmann haben wir ja zum Beispiel eine Entdeckung gemacht.“ Er hatte die Talentprobe im Vorjahr gewonnen und war dieses Jahr beim Nüsser Ovend auf der Bühne dabei.

Info Im Januar wird im Gare du Neuss gefeiert Nüsser Ovend Er findet am 18. Januar wieder im Gare du Neuss statt. Organisiert wird er vom Elferrat der Heimatfreunde. Jecke Talentprobe Dabei können sich Künstler für einen Auftritt beim Nüsser Ovend empfehlen. Ziel ist es, lokale Künstler zu fördern. Dieses Mal gab es aber nur zwei Acts auf der Bühne.

Bei der jecken Talentprobe bewarben sich am Mittwochabend in der Trafostation die Gruppe „Kurz vor knapp“ – das sind Natalie Horst, Cornelia Weiler und Ursula Habermann – sowie Georg Kaster (Gesang, Gitarre) als Solokünstler darum, in Kaufmanns Fußstapfen zu treten. Die Auftritte kamen an. „Im so männerlastigen Karneval freuen wir uns, hier als Frauen-Trio aufzutreten“, betonte Natalie Horst. Die buntgewandeten Damen hatten mit „Dornröschen“ auch ein Märchen im Programm, zu dem der Vater der Schwestern Cornelia Weiler und Ursula Habermann den Text in Nüsser Platt gedichtet hatte.

Nicht nur die Ohren hatten helle Freude am Auftritt des Frauen-Trios, sondern auch die komplette Performance überzeugte. Schmetternd war der Start der „Kurz vor knapp“-Sängerinnen. „Schenk mir ein Baby, dann schenk ich Dir auch eins von mir“, tönten sie ein wenig frivol. Aber was soll’s, es ging ja schließlich um karnevalistischen Ulk. Ebenso beim Text mit dem Refrain: „Mer sollde dückes richtig fiere, dann jitt et nix ze lamentiere.“ Köstlich.

Danach hatte Rhythmus-Gitarrist Georg Kaster seinen Auftritt mit zwei eigenen Liedtexten. Linksrheinische Mundart-Musik und traditionelle Karnevalslieder sowie selbst komponierte Songs – das ist sein Ding. Eigens für diese Gelegenheit und seinen möglichen Auftritt beim Nüsser Ovend hat er zur bekannten Melodie von „An der Nordseeküste“ gesungen und gespielt. Georg Kaster ist bereits vor zwei Jahren mit selbst verfassten Songs, unter anderem auch mit einer selbst geschriebenen Rock’n’Roll-Parodie, zum damaligen Sessionsmotto aufgetreten.

„So fass wie Nüss, halt fass!“ war das zweite Lied überschrieben, bei dem auch alle mit einstimmten. Das heißt, das war der Refrain. Und weil das Nüsser Platt gut im Ohr klingt, ist hier noch der Anfang: „Ons Nüss Helau heesch et he zo Hus, jebütz´wöd lecker midde op de Schnüss.“