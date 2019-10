Misshandlung in Neuss : Onkel des getöteten Jörg wird erneut angeklagt

Sven F. – hier in seiner Wohnung in Weckhoven – muss sich vielleicht erneut vor Gericht verantworten. Foto: Simon Janssen

Neuss Der Neusser Sven F. ist 2018 wegen der Tötung seines Neffen zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Jetzt droht ihm ein neues Verfahren. Im Falle einer erneuten Verurteilung könnte die Haftstrafe verlängert worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simon Janßen

Doch für den Düsseldorfer Staatsanwalt Martin Stücker ist der Fall noch nicht ad acta gelegt – er möchte dem verurteilten Neusser erneut den Prozess machen. Und zwar wegen körperlicher Misshandlungen, die sich Tage vor der eigentlichen Tat zugetragen haben sollen. In dem ursprünglichen Verfahren seien lediglich die schweren Verletzungen, die zum Tod des Elfjährigen führten, Gegenstand gewesen. „Die Kammer sah es jedoch als erwiesen an, dass Sven F. auch für Misshandlungen in den Tagen zuvor verantwortlich ist“, sagt Stücker.

Der Staatsanwalt erinnert in diesem Zusammenhang an Zeugenaussagen, aus denen hervorging, dass Jörg in den Tagen vor seinem Tod ausgesehen haben soll „wie ein Kirmesboxer“. Jene Zeugen müssten wohl erneut aussagen, wenn das Landgericht tatsächlich das Verfahren eröffnet und es zu einer Hauptverhandlung kommt. Im Falle einer Verurteilung könnte die zehnjährige Haftstrafe verlängert werden. „Mit einer Einstellung hätte ich mich schwer getan. Es geht hier um ein Kind, dem großes Leid widerfahren ist“, sagt Stücker.

Die Verteidigerin von Sven F., die Neusser Rechtsanwältin Dagmar Loosen, sagt auf Anfrage unserer Redaktion: „Für die jetzt angeklagte Tat gibt es in der Akte überhaupt keinen Anhalt.“ Auch ein Teil der Familie von Sven F. ist der Meinung, dass der Falsche inhaftiert ist. Sie verdächtigen weiterhin die frühere Lebensgefährtin von Sven F. Diese hatte im Laufe des Verfahrens angegeben, Jörg im Badezimmer geschlagen zu haben. Für seinen Tod sei sie allerdings nicht verantwortlich.

Foto: dpa/Federico Gambarini 5 Bilder Prozessauftakt um getöteten Jungen in Neuss.