Auf ein Gespräch mit der Ministerin : Für „Klimakiller-Autos“ draufzahlen

Michael Ziege, Reiner Breuer und Arno Jansen (v.l.) konnten Bundesumweltministerin Svenja Schulz in Neuss begrüßen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Küchentisch-Gespräche: Umweltministerin Svenja Schulze diskutierte mit der SPD.

In der Küche finden die besten und ehrlichsten Gespräche statt. Nach diesem Motto hatte die Neusser SPD zum Küchentischgespräch mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze geladen. Deswegen hatte die Runde in der Trafostation allerdings jede Menge Zuhörer und damit auch Zeugen.

Der prominente Gast aus Berlin nahm neben Bürgermeister Reiner Breuer und Michael Ziege, dem umweltpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, sowie Timo Eigen von „Fridays for Future“ Platz und sprach mit Bürgern über Klimapolitik. In der Runde standen zudem zwei freie Stühle, auf denen Bürger aus dem Publikum Platz nehmen und Frage stellen konnten. Davon wurde reichlich Gebrauch gemacht. Ticketpreise für den öffentlichen Personennahverkehr kamen so ebenso auf den Küchentisch wie die Themen fehlender Wald, Müllvermeidung und Lebensmittelverschwendung.