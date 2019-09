Raubüberfall in Neuss : Unbekannte drohen 14-Jährigem mit Messer und stehlen Geld

Raubüberfall in Neuss

Neuss Am Dienstagabend soll es gegen 18.40 Uhr zu einem Raub in der Neusser Innenstadt gekommen sein. Die Polizei sucht nun nach den Tatverdächtigen.

Das teilt die Polizei mit. Ein 14-jähriger Neusser schilderte der Polizei, dass er zu Fuß im Stadtpark an der "Nordkanalallee" unterwegs gewesen sei. Plötzlich sollen sich ihm zwei Unbekannte, im geschätzten Alter von 15 bis 16 Jahren, in den Weg gestellt haben. Einer aus dem Duo hielt ihm ein Messer vor und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der 14-Jährige ging auf die Forderung ein und zückte sein Portmonee. Die Täter flüchteten mit dem Geld in unbekannte Richtung. Der 14-Jährige blieb unverletzt. Mit seinen Eltern erstattete er Anzeige bei der Polizei.