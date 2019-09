Kommentar : Klimaschutz in Neuss braucht den Wettstreit der Ideen

Neuss Die Sorge um das Klima ist ein Feld politischer Profilierung geworden. Gut so. Denn das Problem verlangt auch vor Ort nach großen Anstrengungen. Und jeder Diskurs bringt einen Wettstreit der Ideen.

Global denken – lokal handeln: Dieser Leitgedanke aus der von einer UN-Konferenz 1992 in Rio de Janeiro beschlossenen „Agenda 21“ hat einen neuen Stellenwert bekommen. Denn der globale Klimawandel lässt nach zwei heißen Sommern in Selikum denkmalgeschützte Kastanien sterben. Lokaler geht`s nicht.

Es ist aber noch nicht lange her, da wurde von Teilen der Politik gegen die Einstellung einer Klimaschutzmanagerin das Argument vorgebracht: Das Klima wird nicht in Neuss gerettet. Doch das würde heute so niemand mehr sagen. Zumindest niemand, der in (politischer) Verantwortung steht, oder verantwortlich denkt und handelt.