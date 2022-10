SPD in Neuss : 50 Jahre Politik für die Nordstadt

Die SPD Nordstadt feierte am Samstag ihr 50-jähriges Bestehen. Unter die vielen Gäste mischte sich auch Bürgermeister Reiner Breuer (2.v.r.), der von Gastgeber Hakan Temel (3.v.r.) begrüßt wurde. Foto: Andreas Woitschützke

Nordstadt Der SPD Ortsverein im Neusser Norden feierte sein Goldjubiläum. Die Aufgabe bleibe, die Nordstadt noch lebenswerter zu machen, sagt der Vorsitzende Hakan Temel. Dazu gehört derzeit, Tempo und Verkehrslärm zu reduzieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Die aktuelle Häufung von Geschäftsschließungen auf der Furth macht nicht nur dem Werbekreis Sorgen, sondern auch dem SPD-Ortsverein Nordstadt. „Das ist bitter“, kommentiert dessen Vorsitzender Hakan Temel die Entwicklung, die er bei der nächsten Versammlung des Ortsvereins am Mittwoch (18 Uhr, Gaststätte Lebioda) diskutieren will. Aber sie zeigt ihm einmal mehr: Probleme in größeren Städten machen an den Grenzen zur Nordstadt nicht halt.

Beim Thema Lärm und Verkehr ist das besonders dringlich und offensichtlich. Autobahnen und Eisenbahnstrecken in Verbindung mit großen Gewerbegebieten, dichter Bebauung und – über alledem – der Einflugschneise zum Düsseldorfer Flughafen sorgen für einen eigenen Klangteppich. Maßnahmen: Was für die Innenstadt angestrengt wurde, um die Menschen von Lärm und auch Dreck zu entlasten, soll daher nach dem Willen des Ortsvereins auch auf der Furth versucht werden. Ein Ansatzpunkt ist dafür die Ausweisung von Fahrradstraßen, um den Radverkehr zu fördern. Auch die Ausweisung von Tempo-30- beziehungsweise Tempo-40-Zonen hält Temel als tempo- und damit lärmmindernde Maßnahme für geeignet. Entsprechende Anträge will die SPD jetzt an den neuen Bezirksausschuss Nordstadt (BZA) richten.

Info 100 Mitglieder im Ortsverein Nordstadt Der Stadtverband Die SPD in Neuss wird durch den Vorsitzenden Sascha Karbowiak vertreten. Die Mitglieder sind in sechs Ortsvereinen organisiert. Der Ortsverein Die SPD-Nordstadt wird geführt von Hakan Temel und zählt derzeit etwas mehr als 100 Mitglieder.

In einem BZA werde die Politik kleinteiliger betrieben, sagt Temel, aber auch bedarfsorientierter. Der Ortsverein versteht seine Aufgabe darin, Mittler zu sein zwischen dem Bürger und seinen Bedürfnissen und – letzten Endes – dem Rat und der Verwaltung. Um diesen Auftrag möglichst gut erfüllen zu können, habe der Ortsverein immer darauf gedrängt, für die fast 40.000 Menschen auf der Furth einen eigenen Bezirksausschuss einrichten zu können, erinnert Temel.

Die Nordstadt noch lebenswerter zu machen (Temel: „Da ist noch viel Luft nach oben“), gelinge aber nur im Zusammenwirken aller Kräfte, appellierte der Vorsitzende am Samstag auf dem Sebastianusplatz in Richtung von Monika Mertens-Marl. Die CDU-Stadtverordnete und Vorsitzende des Ortsverbandes ihrer Partei war gekommen, um dem SPD-Ortsverein zum 50-jährigen Bestehen zu gratulieren. Das wurde mit einem Straßenfest gefeiert, bei dem auch Regenschauer die gute Stimmung nicht schmälern konnten. Die Besucherzahlen seien dreistellig gewesen, sagt Temel.