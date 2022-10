Karneval in Neuss : Närrische Stimmung beim Prinzenpaar-Empfang

Strahlende Gesichter beim traditionellen Prinzenpaar-Empfang im Foyer des Neusser Rathauses Foto: Woi Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Vorfreude auf die Karnevalszeit steigt allmählich. Auch im Neusser Rathaus war das zu spüren: Das Prinzenpaar Prinz Mark I. Könnecke und Novesia Nicole I. Könnecke wurde dort offiziell empfangen.

Von Emma Büns

In den vergangenen zwei Jahren mussten die Neusser Karnevalisten auf jegliche Feierlichkeiten verzichten. So erging es auch dem bereits proklamierten Prinzenpaar des Vereins NKG Altstädter: Das Ehepaar Könnecke wurde für die Karnevalssession 2021/2022 gewählt, durch die Corona-Pandemie mussten die meisten Veranstaltungen allerdings abgesagt werden. In dieser Saison möchten sie nun durchstarten. „Das ist der erste Prinzenpaar-Empfang seit drei Jahren. Daher ist es umso schöner, dass wir wieder im größeren Rahmen zusammen sein können. Ich freue mich wie Bolle“, sagt Andreas Picker, Präsident des Karnevalsausschusses Neuss.

Auch der Karnevalsausschuss startet motiviert und in neuer Aufstellung in die Saison. So moderiert Vizepräsidentin Sabine Roeb zum ersten Mal den Prinzenempfang. „Wir alle haben uns lange auf diesen Tag vorbereitet und nun ist er gekommen. Endlich können wir wieder gemeinsam tanzen, singen und schunkeln - ganz nach dem Motto: ´Wir feiern endlich wieder´“, so Andreas Picker.

Mit der Tanzeinlage eines Funkenmariechens startete das Abendprogramm. Daraufhin ergriff Bürgermeister Reiner Breuer das Wort. „Der traditionelle Prinzenempfang gibt uns allen einen Vorgeschmack auf die kommende Session und auf besondere Tage, die vor uns stehen“, so Breuer. „Ich bin mir sicher, dass jeder von uns heute ein Déjà-vu aus vergangenen Sessionen erlebt“.

Am Freitag, 11. November, findet das Hoppeditz-Erwachen und damit der traditionelle Auftakt in die diesjährige Karnevalssaison statt. Mit der darauffolgenden närrischen Sitzung im Rathaus startet Neuss dann auch gänzlich in die Narrenzeit. „Die Stadt Neuss ist einfach ein großer Teil des Karnevals. Ich bin stolz, ihn hier ausrichten zu können“, sagt Reiner Breuer.