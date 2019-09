Ein neues Klimaschutzkonzept für Neuss : Auf dem Weg zur klimaneutralen Kommune?

Neuss Die Klimakrise und ihre Folgen wird als Aufgabe von höchster Priorität anerkannt. An diese Vorgabe soll sich die Politik binden. Aber was heißt das?

Die Jugend meldet sich zu Wort. Sieben Stunden lang diskutieren 45 Schüler – mehr werden nicht zugelassen – am Samstag auf Einladung des Bürgermeisters in einem Klima-Camp mit Vertretern der Stadt darüber, mit welchen – vielleicht auch nur kleinen – Maßnahmen Neuss einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Es geht in Arbeitskreisen um Themen wie Müllvermeidung, Energieeinsparung oder Ernährung, berichtet Timo Eigen, vom Organisationsteam der Bewegung „Fridays for Future“. Der 19-Jährige ist überzeugt, dass junge Menschen die Klimaschutzdebatte voranbringen und – weil sie eine eigene Sicht auf die Lage haben – bereichern. Vielleicht, sagt er, könne man irgendwann in der Rückschau sagen: „Der Grundstein wurde im Klima-Camp gelegt.“