Zeremonie im Zeughaus : Stadtbevölkerung wächst in Neuss um 513 Eingebürgerte

Neuss Erst wer die Einbürgerungsurkunde in eigenen Händen hält, ist deutscher Staatsangehöriger. 513 in Neuss lebende Ausländer haben die Änderung ihrer Staatsbürgerschaft beantragt, einigen wollte der Bürgermeister jetzt persönlich zu diesem Schritt gratulieren.

Für diese Zeremonie legt Bürgermeister Reiner Breuer auch seine Amtskette an: Im Zeughaus konnte der erste Bürger der Stadt am Montag – nach zweijähriger Unterbrechung – wieder Neu-Neusser begrüßen und ihnen ihre Einbürgerungsurkunde überreichen, die sie zu deutschen Staatsangehörigen macht. Den Rahmen dazu bildeten am Abend rund 170 Gäste, die zu diesem fast schon Staatsakt zu nennenden Anlass ins Zeughaus gekommen waren.

Im vergangenen Jahr wurden bei der Stadt insgesamt 513 Einbürgerungen registriert. Breuer verwies in seiner Ansprache darauf, dass für viele der Weg bis zum Tag der Einbürgerung nicht einfach war: „Einige von Ihnen mussten ihre Heimat verlassen und sind in eine neue, ungewisse Zukunft aufgebrochen, verbunden mit vielen Träumen, Erwartungen und Wünschen“, sagte Breuer. Sie hätten eine fremde Sprache erlernen und sich in die Kultur der „Anderen“ einleben müssen. Andere wurden schon in Deutschland geboren und wuchsen hier auf, entschieden sich aber erst jetzt dafür, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Alle gemeinsam würden dadurch zeigen, so Breuer, „dass Sie gerne in unserem Land leben und – wie ich hoffe – auch in Neuss eine Heimat gefunden haben.“ Sie besitzen nun alle staatsbürgerlichen Rechte – und müssen die damit verbundenen Pflichtenakzeptieren.