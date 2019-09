Neues Kinderbuch aus Neuss : Wie entstand der Neusser Hafen? - Wenn Stadtgeschichte erlebbar wird

Neuss Die Neusser Künstlerin und frühere Museumspädagogin Lotte Sturm hat das Geschichtsbuch „Der Vergangenheit auf der Spur“ speziell für Schüler geschrieben. Das reichlich bebilderte Werk erhalten jetzt alle Neusser Schulen kostenfrei.

Fritz Pfiffig will eine ganze Menge über die Vergangenheit seiner Stadt wissen: Was haben die Römer mit Neuss zu tun? Wer war der Heilige Quirinus oder wie entstand der Neusser Hafen? Die Antworten auf diese und noch viele weitere Fragen der fiktiven Buchfigur erfährt bald jedes Neusser Schulkind. Denn die Neusser Künstlerin und frühere Museumspädagogin Lotte Sturm hat das Neusser Geschichtsbuch „Der Vergangenheit auf der Spur“ speziell für Kinder verfasst, in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Neuss und dem Clemens-Sels-Museum.