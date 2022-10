Bernd Bockmann übergibt Dermatologie an Tochter Annette : Stabwechsel bei der Hautarztpraxis Bockmann in Neuss

Generationswechsel: Dermatologin Annette Bockmann hat ihre Praxis im Facharztzentrum von ihrem Vater Bernd Bockmann übernommen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Für Annette Bockmann stehen die Patienten an erster Stelle. Die Dermatologin führt seit Februar dieses Jahres ihre eigene Praxis im Facharztzentrum am Johanna-Etienne-Krankenhaus in Neuss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Iris Wilcke

Die Leidenschaft für die Dermatologie legte ihr ihr Vater Bernd Bockmann bereits in die Wiege: Der 75-Jährige gründete nämlich seine eigene Hautarztpraxis im Jahre 1985 auf der Neusser Furth. Zehn Jahre führte er seine Praxis dann an der Venloer Straße, später zog er in die Kaarster Straße um. Als Bockmann in den Ruhestand ging, hat seine Tochter die Praxis übernommen.

„Irgendwann war meine Zeit abgelaufen“, erzählt der Senior, der in Bonn und München studiert hat und sich mit 69 Jahren damals gut von seinem aktiven Berufsleben hat trennen können.

Annette ist das mittlere Kind der Bockmänner. Die heute 41-Jährige hat ihr Abitur am Gymnasium Marienberg gemacht und wollte „schon immer Medizin studieren“. Ein chirurgisches Fach sollte es werden.

So sammelte die Mutter eines knapp zweijährigen Sohnes während des Studiums Erfahrungen durch Famulaturen in eben diesen Bereichen. „In Bombay habe ich zum Beispiel in der Gynäkologie gearbeitet. Aber es kristallisierte sich für mich immer mehr heraus, dass die Dermatologie mein Fach werden sollte“, so Bockmann. Auch sie absolvierte einen Teil ihres Studiums in München – aufs Semester genau 30 Jahre nach ihrem Vater. Nach der Facharztausbildung in Düsseldorf und Hamburg und ersten Erfahrungen in einer Praxis in Dortmund trat die gebürtige Neusserin sodann in die väterlichen Fußstapfen und übernahm die Praxis.

„Neue Zeiten bringen neue Methoden mit sich und das ist dann auch gut so“, sagt Vater Bernd Bockmann, der, so seine Tochter, „immer da war und toll unterstützt, sich aber nie eingemischt hat“.

Mit dem Generationenwechsel gingen einige Änderungen einher: „Als Erstes haben wir alle Karteikarten in den Keller geräumt. Die Patientendateien sind jetzt auf dem Rechner“, erklärt die promovierte Fachärztin. Auch die Aufklärung erfolgt inzwischen via Tablet und die apparative Ausstattung der Praxis entspricht den neuesten Standards: „Laserbehandlungen waren damals noch gar nicht so etabliert. Auch die digitale Ganzkörperdokumentation im Rahmen der Hautkrebsvorsorge hatte mein Vater noch nicht“. Zudem sind die Bereiche Ästhetik und Kosmetik heute gefragter als früher.

Die Patienten, die zum Teil in dritter Generation behandelt werden, freuen sich über den fortgeführten Familienbetrieb. Die Praxisinhaberin wird unterstützt von der angestellten Fachärztin Susan Karst und, seit Anfang des Monats, von der Weiterbildungsassistentin Jomana Al Attar. Sieben medizinische Fachangestellte komplettieren das Team.

Vater Bernd Bockmann genießt derweil seinen Ruhestand, auch wenn er seine langjährige Tätigkeit als Gutachter nach wie vor ausführt – in der Praxis seiner Tochter. „An der Anmeldung ist dann immer was los, wenn er da ist“, erzählt Annette Bockmann und schmunzelt. Viele Patienten grüßen in jenen Momenten ihren früheren Arzt und freuen sich über ein Wiedersehen.