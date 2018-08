Neusser Bürger-Schützen-Verein: Steuerverfahren gegen den Schützenpräsidenten

Neuss Das seit Herbst 2017 laufende Ermittlungsverfahren gegen den Bürger-Schützen-Verein wurde jetzt auch auf den neuen Präsidenten ausgeweitet. Ihm wird ebenfalls Steuerhinterziehung vorgeworfen. Flecken ging Donnerstag in die Offensive.

Der Verdacht Die Frage, ob es sich bei der Zahlung an die Stadtwerke um Sponsoring oder doch um eine Spende handelt, werde noch ermittelt, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Zu klären sei auch, so Baumert, was Flecken „davon wusste oder nicht wusste.“

Seit wenigen Tagen teilt dieses Schicksal nun auch Nickel-Nachfolger Martin Flecken. Der Grund, so Flecken in seiner Einlassung, sei die Steuererklärung des Vereins für das Geschäftsjahr 2016, die er im Frühjahr 2018 mitunterzeichnet habe: „In dieser Steuererklärung hat der Verein die Steuern genau so wie seit Jahrzehnten erklärt, weil das nach Ansicht des Vereins und seiner Berater auch so richtig war und richtig ist.“ Ungeachtet des Dissenses in der Beurteilung anstehender steuerrechtlicher Fragen sahen die Berater des Vereins, so Flecken weiter, „kein Risiko für die handelnden Personen bei der Abgabe der Steuererklärung in der Art und Weise, wie sie bislang stets abgegeben wurde“.