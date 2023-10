Jan Sommer, Geschätsführer der Laga 2026 Neuss „Gartenschauen haben eine besondere Magie“

Interview | Neuss/Höxter · Die Landesgartenschau in Höxter geht dem Ende entgegen und damit auch das Engagement von Jan Sommer. Der 35-Jährige wird nach der Abschlussfeier in die Geschäftsführung der Laga 2026 in Neuss wechseln. Im Gespräch zieht er eine erste Bilanz für Höxter und gibt einen Ausblick auf seine neue Aufgabe.

12.10.2023, 04:50 Uhr

Jan Sommer war als Vertreter der Landesarbeitsgsgemeinschaft Gartenbau und Landschaftspflege Geschäftsführer bei der jetzt zu Ende gehenden Landesgartenschau in Höxter. Nun wechselt er in gleicher Funktion nach Neuss. Foto: Miriam Juschkat/Laga Höxter/Miriam Juschkat

Von Christoph Kleinau

Herr Sommer, am Sonntag endet die Landesgartenschau in Höxter und eine Delegation aus Neuss wird vor Ort sein, um symbolisch den Auftrag zur Ausrichtung der nächsten Laga zu übernehmen. Was geben Sie als Geschäftsführer Bürgermeister Reiner Breuer außer dem traditionellen Spaten noch mit auf den Heimweg?