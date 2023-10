Bürger-Schützen-Verein in Neuss So entscheiden die Schützen über mehr Teilhabe von Frauen im Verein

Nach den ersten Gesprächen in den Korps nimmt Nickel wahr, dass der gefundene Kompromiss zu einer stärkeren Beteiligung von Frauen am Vereinsleben sowohl von denen mitgetragen werden könnte, die sich ursprünglich eine weitergehende Lösung gewünscht hätten, also auch von denjenigen, die in dieser Frage bislang eher zurückhaltend waren. Verkürzt gesagt sieht der Vorschlag der Satzungskommission vor, dass Frauen mit allen Rechten und Pflichten Vereinsmitglieder werden können, also auch ein Stimmrecht hätten. Damit wäre aber nicht verbunden, dass Frauen auch beim Schützenfest mitmarschieren. Das Marschieren wäre den Regimentsschützen vorbehalten, die in dem jetzt zur Abstimmung stehenden Satzungsentwurf aus dem Kreis der männlichen Vereinsmitglieder stammen müssen.