Brauchtum in Viersen : Helenabrunn feierte gemeinsam „Schützenfest light“

Viersen Helenabrunn hat seine Schützen zurück. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wurde an Pfingsten ein „Schützenfest light gefeiert. Der Neustart begann direkt mit einer Besonderheit.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatten beide Schützenbruderschaften drei kleine Festtage an den Pfingsttagen in Helenabrunn überwiegend an der frischen Luft organisiert. Es gab zwei Schützenumzüge, und auf dem Gelände des Garten- und Landschaftsbauers und Präsidenten der St.-Mathias-Schützenbruderschaft Michael Fasselt wurde zu einem Familienfest eingeladen. In der Pfarrkirche holten Fasselt und Vize-Präsident Andreas Böken im Beisein der stellvertretenden Bezirksbundesmeisterin Claudia Küsters die Ehrungen von langjährigen und verdienten Mitgliedern nach. Harald Meinhard erhielt den Hohen Bruderschaftsorden, Heinz-Dieter Thissen, Hans-Josef Kaum wurden für 60-jährige Mitgliedschaft, Annegete Sips und Hans-Dieter Kessler für 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Seit 65 Jahren dabei: Hans-Peter Fassbender und Michael Fasselt.