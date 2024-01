200 Jahre Jägerkorps Neuss 200 Seiten voll grün-weißer Herzmomente

Die Festschrift, Chronik und Nachschlagewerk in einem, gliedert ihre Einzelbeiträge aber nicht nur in die Themenblöcke „Ursprünge“ und „Hier und Heute“, sondern wagt im dritten Teil auch einen Ausblick. Und weil das, was die Zukunft bringt, (noch) nichts ist, was sich drucken und zwischen einen grünen Einband pressen ließe, gibt es nicht weniger als sieben Internet-Links, über die man die Jäger in die Zukunft begleiten kann – auch wenn die KI selbst davon, wie ein Bild belegt, eine seltsame Vorstellung hat.