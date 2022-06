Brauchtum in Niederkrüchten : So schön feierte Overhetfeld sein Schützenfest

Niederkrüchten Das Königshaus freute sich auf sein Schützenfest, doch für General Manfred Kehren gab es eine Enttäuschung. Wegen Erkrankung musste er kurzfristig absagen.

(off) Die St.-Maria-Schützenbruderschaft Overhetfeld zeigte zum Schützenfest Flagge: Die Wimpelketten in Rot und weiß waren quer über die Straßen gezogen, die blau-weißen kennzeichneten dagegen die Königsallee. Und entlang des Zugwegs hingen Fahnen aus. „Wir sind stolz, dass der Schützenkönig aus unserem Schlüffgeszug kommt“, sagte der 82-jährige Mathias Dericks, der einst zu Pferd General in Hehler und St. Martin in Overhetfeld war. „Für den Männerzug in Schwarz bin ich noch zu jung“, meinte er augenzwinkernd. Zu den Gästen gehörten die St.-Nikolaus-Bruderschaft Brüggen und die St.-Georg-Bruderschaft Brempt.