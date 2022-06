Bürger-Schützenverein Erfttal : Präsident Buchholz wirft die Brocken hin

Erfttal Krach kurz vor dem Schützenfest ist nie gut. In Erfttal aber brach er immerhin so früh los, dass der Verein mit einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Handlungsfähigkeit des Komitees kurzfristig sichern konnte. An dessen Spitze steht nun Marcus Kemmerling, der langjährige Vize.