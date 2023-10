200 Jahre Bürger-Schützen-Verein Neusser Schützen: Lederhose und Weißbier statt Uniform

Ganz in Blau und Weiß war der Gare Du Neuss auf der Karl-Arnold-Straße am Sonntag geschmückt. Doch nicht nur die große Event-Location hinter dem Hauptbahnhof zeigte sich an diesem Wochenende in einem anderen Licht als gewohnt: Auch die Neusser Schützen und ihre Begleitungen, die sich auf Einladung des Neusser Bürger-Schützen-Vereins (NBSV) zum Feiern dort eingefunden hatten, boten einen gänzlich ungewohnten Anblick. Während die traditionellen glänzenden Uniformen an diesem Morgen in den Schränken hängen bleiben mussten, wurde stattdessen für einmal die zünftige Trachtenkleidung rausgeholt.