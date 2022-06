Schützenfest : Büderich feiert die Frauen im Brauchtum

Meerbusch Der Pfingstmontag des Büdericher Schützenfestes stand im Zeichen der weiblichen Brauchtumsmitglieder. Die Schützen freuen sich, nach der Corona-Pause wieder feiern zu können.

War die Sonntagsparade noch von Regenschauern geprägt, strahlte am Montag für das Königspaar Ferdinand I. van Meegen und seine Dorit die Sonne. Vermutlich lag es daran, dass der Pfingstmontag als Büdericher Feiertag nun ganz im Zeichen der Damen steht. Präses Michael hatte dagegen zwei eher theologische Erklärungen für den verregneten Sonntag parat: „Schuld sind natürlich die, die nicht in der Festmesse waren und außerdem gönnen die Schützen im Zeichen christlicher Nächstenliebe den Bauern selbst zum Schützenfest einen Tag Regen“. Während die alten Hasen im Schützenzug an Tag drei des Festreigens nach der Corona-Pause längst wieder Tritt gefasst hatten, waren Umzüge und Paraden für die „Frischlinge“ ein besonderes Ereignis. Die beiden Amerikaner Bear Tomsula (14) und Jackson Conway (22), Sohn und Neffe von Headcoach Jim Tomsula, waren ganz spontan über Rhinefire-Miteigner Daniel Thywissen für die Hubertuskompanie verpflichtet worden. Das Eintauchen ins Schützenbrauchtum war zwar eine unbekannte Welt, die aber Begeisterung ausgelöst hat. Das ganze wurde sogar per Livestream zu den Freunden nach Pittsburg übermittelt. Nur die Turnschuhe müssten wohl durch passendes Schuhwerk ersetzt werden, denn ein nächstes Mal wird es für die Gäste wohl geben.