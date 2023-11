Kreisarchiv Zons Die Entwicklung des Kreises aus Sicht des Fotografen

Als NGZ-Fotografen haben Michael Reuter und Hans Jazyk den Kreis Neuss in wohl nahezu all seinen Facetten dokumentiert. Ob Gebäude, Veranstaltungen, gesellschaftliches Leben, Sport, Kultur oder Politik – aus allen Bereichen und nahezu allen kreisangehörigen Kommunen enthalten die beiden Bestände hochwertige Fotoüberlieferung. Landrat Petrauschke sprach von einem herausragenden Zugang für das Kreisarchiv: „Die Fotografien dokumentieren die Entwicklung des Kreises Neuss in ungewöhnlicher Breite und Tiefe. Es ist deshalb gut und wichtig, dass sie für die Nachwelt erhalten bleiben“. Auch NGZ-Redaktionsleiter Frank Kirschstein zeigte sich erfreut darüber, dass das umfangreiche Bildmaterial nun einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung steht.