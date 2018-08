Neuss: Zugweg und Busumleitungen zum Königsehrenabend

Neuss Mit Spannung blicken die Neusser Schützen auf den Samstagabend, wenn Schützenkönig Georg I. (Martin) seinen Königsorden vorstellt.

In der Stadthalle kommen sie zwei Wochen vor dem Schützenfest zum Königsehrenabend zusammen. Beginn ist um 17.30 Uhr. Der Abend endet mit dem Heimgeleit und dem Vorbeimarsch an König und Komitee. Der Zugweg – Abmarsch ist gegen 21.30 Uhr –führt vom Parkplatz an der Stadthalle über Augustinusstraße, Oberstraße, Zollstraße, Friedrichstraße, Breite Straße, Drususallee (stadteinwärts linke Fahrspur), Hamtorplatz, Sebastianusstraße und Büchel (Vorbeimarsch vor den Häusern 35-37). Ablöschpunkte für die Fackeln befinden sich auf dem Weg an der Ecke Kirchstraße sowie in Höhe der Neustraße.