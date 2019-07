Fahrerflucht in Neuss : 19-Jähriger fährt ohne Fahrerlaubnis und baut Unfall

Neuss Ein junger Mann verliert die Kontrolle über sein Auto und prallt gegen einen Baum. Wie sich herausstellte hat er keine Fahrerlaubnis und hatte zudem Alkohol getrunken.

Es war am Mittwochabend, 20.20 Uhr, als Zeugen den Hinweis auf einen Unfall in Uedesheim gaben. Wie die Polizei mitteilt ist ein Kleinwagen von der Fuggerstraße in Richtung Bundesstraße 9 gefahren. Als der Fahrer nach rechts abbog verlor er, nach Angaben der Zeugen, die Kontrollen über den Wagen. Er sei ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt. Dort blieb das Auto stehen. Zuvor soll er an der Hansemannstraße auch noch einen geparkten VW touchiert haben.