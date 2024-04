A46 bei Grevenbroich Tödlicher Unfall an Raststätte – Auto kracht gegen Lkw

Update | Grevenbroich/Neuss · Auf der Raststätte Verwinden an der A46 bei Grevenbroich kam es am späten Mittwochabend zu einem tödlichen Unfall. Ein Mann aus Neuss starb noch an der Unfallstelle.

18.04.2024 , 09:53 Uhr

Dabei ist ein 26-Jähriger ums Leben gekommen, er starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt. Die Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen. Laut Polizei war er mit seinem Auto unter den Auflieger eines Sattelzuges geraten. „Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 26-jährige Mann aus Neuss mit seinem Skoda auf der A46 in Richtung Wuppertal unterwegs“, so die Polizei. Unmittelbar vor der Zufahrt zur Raststätte Vierwinden geriet das Auto ins Rutschen und prallte auf der Raststätte unter einen Lkw, der dort parkte. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort und sicherte Spuren. „Zum Unfallzeitpunkt hatte es einen heftigen Hagelschauer gegeben“, so die Polizei. Die Zufahrt der Rastanlage war während der Unfallaufnahme gesperrt und wurde gegen 3.30 Uhr wieder freigegeben. Die Ermittlungen dauern an. Hier geht es zur Bilderstrecke: Tödlicher Unfall auf A46 bei Grevenbroich – Auto und Lkw kollidieren

